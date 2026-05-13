ムトー精工はストップ高となる前営業日比４００円高の２３１７円に買われた。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３１０億円（前期比４．４％増）、営業利益予想は３１億円（同３３．３％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。電気自動車などに使用されるエンジンコントロールユニットをはじめとする