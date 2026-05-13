石井裕也監督の『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月8日に起きた営団地下鉄日比谷線脱線事故を題材にした物語だ。とはいえ、それにまつわる実話という点を打ち出しており、事故の描写は極めて限定的であったように思える。おそらくそれは、ストーリーを構築する上で最優先された「関係者への配慮」の結果なのだろう。 参考：石井裕也が“余命もの”のフォーマットを解体『人はなぜラブレタ