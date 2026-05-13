[5.12 U17アジア杯GL第3節 日本 3-1 インドネシア ジェッダ]12日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に参加中のU-17日本代表はグループステージ第3戦でU-17インドネシア代表と対戦し、3-1の勝利を飾った。その3得点すべてに絡んだ男が日本の左サイドにいた。今大会初先発にして初出場となるMF白男川羚斗(名古屋U-18)だ。「1、2戦目に出られなくて、本当に出られなくて、みんなが試合後喜んでる中、自分は心の底から喜べなかっ