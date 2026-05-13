[5.12 U17アジア杯GL第3節 日本 3-1 インドネシア ジェッダ]AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表はグループステージを3戦全勝で終え、8強進出を果たした。「ホッとしています」小野信義監督は試合後、率直にそんな言葉を漏らし、「しっかり選手たちがやってくれた」と、その奮闘を称えた。U17アジア杯は、FIFA U-17ワールドカップの予選を兼ねて開催される大会。逆に言えば、その出場権の獲得は、U-1