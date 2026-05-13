ブラジルサッカー連盟(CBF)は12日、北中米W杯に臨むブラジル代表の予備登録55人のリストを発表した。3大会連続出場を果たしているサントスの34歳FWネイマールがリスト入りした一方、負傷離脱中のチェルシーの19歳FWエステバンはリスト外となった。ブラジル『グローボ』が伝えている。今季、パルメイラスからチェルシーに加入したエステバンは公式戦36試合8得点4アシストを記録。24年にデビューしたブラジル代表では11試合5得点