開催：2026.5.13 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 5 [ロイヤルズ] MLBの試合が13日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はエリク・フェディー、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレックで試合は開始した。 1回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を