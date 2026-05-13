開催：2026.5.13 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 6 - 4 [パドレス] MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパドレスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。 3回裏、9番 ジョーイ・オー