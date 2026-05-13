開催：2026.5.13 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 10 - 2 [タイガース] MLBの試合が13日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。 メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。 2回表、5番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガӦ