開催：2026.5.13 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 6 - 7 [レイズ] MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 1回表、5番 ジョニー・デルーカ 5球目を打ってライトへ