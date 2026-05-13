病は気からって言うけど本当なの？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「病は気から」って本当なの？重い病でも気持ちが前向きなら治る？【医師解説】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、