【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のリリースを記念して、全国のソニーストアにて特別イベント『「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 』の開催が決定した。 ■特別な空間で宇多田ヒカルの作品を楽しむ ここだけの特別な空間で、ソニーの最新音響技術を通じて宇多田ヒカルの作品を楽しめる本イベント。各店舗では、本楽曲のMV