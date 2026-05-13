ドイツ「スカイ・スポーツ」が報じたドイツ1部ブレーメンがGK長田澪（ミオ・バックハウス）を今夏に売却する可能性があるとドイツ「スカイ・スポーツ」が報じている。22歳のGKにはセリエAのインテルやACミラン、イングランドのブライトンなど複数クラブが関心を寄せているという。今季の長田はここまで怪我で欠場した2試合を除くリーグ戦31試合に先発。ブレーメンで正GKの座を確保し、ハイパフォーマンスを披露している。チー