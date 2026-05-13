ＪＢＣＣホールディングス [東証Ｐ] が5月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.3％増の74.6億円になり、27年3月期も前期比18.4％増の88.4億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.2