バンダイナムコホールディングス [東証Ｐ] が5月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.3％増の2019億円に伸びたが、27年3月期は前期比5.9％減の1900億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34倍の354億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.3％→9.3％に急改善した。 株探ニュӦ