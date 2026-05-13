理研計器 [東証Ｐ] が5月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24.1％増の134億円に伸びたが、27年3月期は前期比3.3％減の130億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を50円→55円(前の期は45円)に増額し、今期も前期比5円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比92.9％増の41.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.