すかいらーくホールディングス [東証Ｐ] が5月13日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比27.0％増の55.2億円に伸び、通期計画の195億円に対する進捗率は28.3％となり、前年同期の26.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.8％→7.3％に改善した。 株探ニュース