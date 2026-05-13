13日前引けの日経平均株価は続伸。前日比187.63円（0.30％）高の6万2930.20円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1023、値下がりは494、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均を59.13円押し上げ。次いでダイキン が42.74円、セコム が38.15円、イビデン が37.54円、三菱商 が35.70円と続いた。 マイナス寄与度