13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数673、値下がり銘柄数678と、売り買いが拮抗した。 個別ではムトー精工、トーシンホールディングスがストップ高。サイオスは一時ストップ高と値を飛ばした。マサル、日本マクドナルドホールディングス、ケイティケイ、巴川コーポレーション、サイプレス・ホールディングスなど21銘柄は年初来高値を更新。エフオン、アグレ