13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.5％減の2092億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.7％減の1654億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸ（年１回決算型） 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 、ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経イ