13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数302、値下がり銘柄数231と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータホライゾン、サクシードがストップ高。ビーマップは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ドリコム、ソーシャルワイヤー、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス、サンバイオなど12銘柄は年初来高値を更新。バトンズ、エクサウィザーズ、カル