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13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ117878 -22.9 65270 ２. 日経Ｄインバ 12065 -13.53340 ３. 楽天Ｗブル7961 -13.9 77830 ４. 野村日経平均7449 -33.1 65810