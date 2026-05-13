神代慶人は今冬にロアッソ熊本から加入したドイツ1部フランクフルトのU-21チームに所属する18歳FW神代慶人が、3試合連続ゴールとなる冷静なループシュートを決めた。SNSのファンは「かっこよすぎんか」と反応している。今冬にロアッソ熊本からフランクフルトに加入した神代。今季はU-21チームでプレーしており、3月のデビュー戦での2ゴールを皮切りにゴールを量産している。現地時間5月9日に行われたヘッセンリーガ第31節の