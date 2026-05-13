アストロズの今井達也投手が12日（日本時間13日）、本拠地ミニッツメイドパークでのマリナーズ戦に先発登板。4月10日（同11日）以来となるマウンドで振るわず、4回80球を投げて5安打5四死球6失点で降板した。今井は序盤こそ無難な立ち上がりを見せたものの、4回表に突如乱調。四死球を連発し、無死満塁のピンチを招いて痛恨のグランドスラムを浴びた。 ■前回炎上、同地区マリナーズ戦で再び大乱調 今季から