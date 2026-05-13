ジェレミー・ドゥジアクはチュニジア代表で1試合プレードイツ2部ヘルタ・ベルリンに所属する元チュニジア代表MFジェレミー・ドゥジアクに対してFC東京が関心を示しているようだ。地元メディア「ベルリナー・クリール」は「FC東京がこの卓越したテクニシャンに興味を示している」と報じた。30歳のドゥジアクは中盤を本職とする選手で、高いテクニックを誇る。ドルトムントの下部組織出身で、ドルトムントでプロデビュー後は、ザ