様々なものの価格が上がり続ける中、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。気温が上がる日も多くなってきましたが、いまの野菜の価格に影響はあるのでしょうか？最新の野菜の価格傾向について、青果を担当する田中さんに伺います。最近、暖かいを通り越して暑い日も多くなってきましたね。いま新しく売場に並び始めた野菜はありますか？（田中圭