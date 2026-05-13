台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」が期間限定で登場。初夏にぴったりな爽快感のあるデザートティーで、心ときめくひとときが届けられます。 ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」シリーズ 発売日：2026年5月21日(木)モバイルオーダー先行販売：2026年5月18日(月)〜メニュ