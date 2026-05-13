なにわ男子の道枝駿佑（23）が出演する韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」の新テレビCM「numbuzin×道枝駿佑ねえ君は何番？シートマスク」篇があす14日から全国で放映される。白を基調とした研究所をイメージしたセットで撮影。撮影が始まると、まずは真剣な表情で台本に目を通し、監替と細部まで入念に打ち合わせを重ねた。特に、CMの見どころとなる「ねえ、君は何番？」という問いかけのフレーズでは、