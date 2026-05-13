13日午前11時24分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の苫小牧市、新得町、幕別町、十勝池田町、浦幌町、釧路市、釧路町、浜中町、標茶町、白糠町、標津町、それに別海町です。【各