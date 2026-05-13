東京・五反田で競合する飲食店グループの関係者を脅し、暴行を加えたとして、トクリュウとみられる男4人が逮捕されました。逮捕されたのは、飲食店経営の高橋宏典容疑者（42）と弟の高橋昌吾容疑者（36）ら男4人です。4人は去年1月、品川区東五反田の路上で飲食店を経営する男性ら5人を取り囲み、「お前は事務所に連れていくから。責任取れ」などと脅し、顔を殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、高