男子ゴルフの今季メジャー第2戦・全米プロ選手権は14日に米ペンシルベニア州のアロニミンクGCで開幕する。昨季アジアツアー年間王者の比嘉一貴（31＝フリー）が2度目の全米プロに挑む。11日の練習ラウンド後取材に応じた比嘉は「意外とフェアウェーが広い。もちろん（距離は）長いけど、前回のオークヒルに比べたら短い気もする。ティーショットはあの時ほどプレッシャーはない。パー3も長いけど、今日に限ってはピン側につけ