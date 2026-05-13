タレントの横澤夏子（35）、元乃木坂46のさゆりんごこと松村沙友理（33）が13日、都内で行われたauエネルギー＆ライフ新サービス『auでんち』PR発表会にゲストとして参加した。【写真】かわいい！満面の笑みで決めポーズをする松村沙友理3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受