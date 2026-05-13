ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）で作ったパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）は１３日、公的医療保険の適用とすることを了承した。公定価格は１回約５５００万円となる。ｉＰＳ細胞由来の製品が世界で初めて実用化される。製品は、ｉＰＳ細胞から作った神経の細胞が入った「アムシェプリ」で、製薬大手の住友ファーマが開発した。脳内で神経細胞が減り、手足の震