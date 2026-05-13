■MLBホワイトソックス6ー5ロイヤルズ（日本時間13日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのロイヤルズ戦に“2番・一塁”で先発出場し、3打数無安打1四球3三振。2試合ぶりのノーヒット、3三振で今季63個目となり、両リーグワーストとなった。4月15日のレイズ戦からメジャー記録となる8カード連続初戦ホームランを放っている村上、ロイヤルズの先発はS.コレック（29）との対戦となった。1回、ホワイ