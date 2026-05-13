◇ナ・リーグパドレス4−6ブルワーズ（2026年5月12日ミルウォーキー）パドレスの松井裕樹投手（30）が12日（日本時間13日）、敵地でのブルワーズ戦で7回から4番手で登板。2回1安打無失点、3奪三振と好救援したが、チームは接戦を落とした。松井は3−6の7回から4番手でマウンドに上がり、先頭・イエリチを一ゴロに打ち取ると、次打者・コントレラスは落差のあるスプリットを沈め空振り三振。2死からバウアーズに左翼線二