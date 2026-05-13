◇MLBア・リーグ アストロズ-マリナーズ(日本時間13日、ダイキン・パーク)アストロズの今井達也投手が、復帰初戦で満塁弾を含む2本の本塁打を浴び、4回6失点で降板しました。今季、西武からポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を果たした今井投手は、ここまで3登板で1勝0敗、防御率7.27の成績。4月13日には「右腕の疲労」のため、15日間の負傷者リスト入りし、戦線を離脱していました。この日、およそ１か月ぶりとなる先発マ