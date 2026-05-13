【キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS】 8月27日 発売予定（Steamは8月28日） 価格：通常版 8,470円（パッケージ/DL版） デラックスエディション 11,330円（DL版） アルティメットエディション 12,430円（DL版） 特装版 23,980円（パッケージ版） 超特装版 41,580円（パッケージ版） バンダイナムコエンターテインメ