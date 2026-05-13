12日の楽天-オリックス戦プロ野球の楽天―オリックス戦が12日、青森県弘前市・はるか夢球場で行われた。外野席の後ろを電車が走る光景に、ファンからは驚きの声が上がった。青森県弘前市にある、はるか夢球場。試合中、スタジアムの後ろで動く物体があった。パーソル パ・リーグTVの公式Xが「弘前はるか夢球場のすぐ後ろには 弘南鉄道が走っています」として、実際の動画を投稿。平日のナイター中継で驚きの光景を目撃したフ