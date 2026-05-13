システム上のデータを閲覧不能にした上で、元に戻す代わりに金銭を要求する「ランサムウェア」攻撃を行うサイバー犯罪集団の「Nitrogen」が、世界最大級の電子機器受託製造企業であるFoxconnのシステム上から8TBのデータを盗み出したと発表しました。Foxconn confirms cyberattack impacting operationshttps://www.tmj4.com/news/local-news/in-your-community/milwaukee-county/foxconn-says-factories-have-resumed-normal-prod