地元・神戸で会見、今後は指導者へフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。白のジャケット、パンツスタイルで清楚な装いで登壇した坂本は、これまでの歩みや関係者から届いたメッセージのVTRを見て、冒頭から涙。会見のなかでは、ミラン・コルティナ五輪の