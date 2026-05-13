見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第33回）が13日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）がりん（見上）に助言する様子が描かれると、ネット上には「厳しいけど胸に刺さる…」「的確」「本日の金言」などの声が集まった。【写真】患者の異変に気付くバーンズ先生（エマ・ハワード）容態が急変した園部（野添義弘）の再手術は成功