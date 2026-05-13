◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、牝馬）追い切り＝５月１３日、栗東トレセンクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、初コンビを組む西村淳也騎手が乗って、坂路で５６秒９―１２秒７。輸送を考慮して軽めだったが、パワフルな動きで状態は良さそう。３週続けてまたがった鞍上は「問題ないです。当該週で調整程度ですが、一週一週、状態も上がってい