お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が、元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲とのプチ旅行ショットを公開した。近藤は１２日、自身のインスタグラムを更新。「なぎちゃんと美味しい空気をいただきに＃深呼吸ハッシュタグ深呼吸て書きたくなる最高に満たされた日でした」と記し、渋谷とのツーショットなどをアップ。ハッシュタグをつけて「＃深呼吸＃新芽＃目に優しい＃おみくじ吉」とつづった。この投稿には、