高市早苗首相が2026年5月12日、Xを更新し鈴木憲和農水相からのプレゼントを公開した。「『母の日？』と思いよく見ると......」高市氏は「月曜日に、なぜか鈴木農林水産大臣からきれいなお花をいただきました」として、赤やピンクのカーネーション、白とエンジ色のガーベラなどがあしらわれたフラワーアレンジメントの写真を公開した。高市氏は10日が母の日だったことから「『母の日？』と思いよく見ると、『お母さんありがとう』の