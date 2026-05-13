ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を生中継した。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。番組では、生中継を会見の途中で終えＭＣでタレントの恵俊彰がスタジオ