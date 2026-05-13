水島コンビナート倉敷市 総合化学メーカーの旭化成は、岡山県倉敷市の水島製造所でポリエチレンなどの生産を終了することを明らかにしました。 倉敷市の水島コンビナートにある旭化成の水島製造所は、50年以上にわたって石油化学製品のポリエチレンとスチレンモノマーを生産してきました。 ポリエチレンは包装資材や日用雑貨に、スチレンモノマーは合成樹脂の原料などに使われて