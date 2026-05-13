自転車等指導取締りマイスター指定書交付式 香川県警察本部 自転車などの交通違反の指導・取り締まりを強化するため、香川県警が12日、経験豊富な警察官を「マイスター」に指定しました。 2026年度の「自転車等指導取締りマイスター」には交通違反の指導などで優れた技能を持つ警察官16人が新たに選ばれました。 （香川県警察本部／井口雅博 交通部長）「（自転車事故で）自転車側に何らかの違反