選挙の直前、有権者に菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県本巣市議の初公判が開かれ、市議は起訴内容を否認しました。 【写真を見る】ピースサインで裁判所へ 選挙直前に｢菓子折り｣配った公職選挙法違反の罪 岐阜･本巣市議が初公判で起訴内容を否認 ｢違法行為に当たるのかは大きな疑問｣ （岐阜･本巣市議会議員 鍔本規之被告）「自分の無罪を訴えてきます。控訴棄却を裁判官にお願いしてきます」