中国が「体験型観光」ブームで韓国人観光客を呼び込んでいる。ドローンにつり下げられて滝の上を飛ぶ「仙女体験」も登場し、中国旅行コンテンツがソーシャルメディア（SNS）を中心に急速に広がっている。最近、中国・四川省の低坑大瀑布では、観光客が中国の伝統衣装を着て、ワイヤーとドローン装置につながれた状態で滝の上を飛ぶ体験プログラムが人気を集めている。長い衣の裾をなびかせながら空中を飛ぶ姿が、まるで中国の武侠