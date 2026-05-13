１１日、カイロでエジプト国家情報サービス（ＳＩＳ）理事会議長のアラー・ユーセフ氏と会談する傅華氏。（カイロ＝新華社記者／張浩波）【新華社カイロ5月13日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は12日、エジプトのカイロで、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナーシップ大会に出席した要人と集団会談した。