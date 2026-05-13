7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が出演する、韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」初のテレビCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇が、あす14日から全国で放送される。【動画】道枝駿佑の透明感に圧倒…ナンバーズイン新CM本CMは、真っ白で清潔感あふれる空間に、道枝が爽やかに登場するシーンからスタートする。カメラに向かって優しく語りかける「ねぇ、君は何番？」という印象的